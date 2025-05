La Regione Siciliana pubblica il bando per due dissalatori a Palermo

La Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta di proposte di fattibilità riguardanti la realizzazione e gestione, in project financing, di due impianti di dissalazione destinati all’area metropolitana di Palermo. L’iniziativa, prevista dalla delibera di giunta numero 459 del 27 dicembre scorso, rappresenta la prima fase per individuare il progetto da sottoporre a gara pubblica finalizzata alla costruzione e concessione degli impianti.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato: «Un altro passo avanti contro il rischio siccità. Procediamo spediti, secondo il piano di interventi predisposto dal governo regionale, per dotarci delle infrastrutture necessarie a contrastare l’emergenza idrica e assicurare l’approvvigionamento di acqua nelle aree dell’Isola che presentano le maggiori criticità».

La procedura di selezione è affidata a Invitalia. L’avviso e la relativa documentazione sono consultabili sia sul portale istituzionale della Regione che sulla piattaforma digitale “InGate”, dove si svolgerà l’intero iter selettivo.

Possono partecipare operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, in grado di sostenere un investimento stimato in 180 milioni di euro. La Regione prevede un contributo massimo di 10 milioni di euro e la gestione degli impianti per un periodo di 30 anni.

Le proposte dovranno includere una relazione generale, il progetto di fattibilità, una bozza di convenzione e dettagli tecnici sul servizio e sulla gestione. Il termine per la presentazione è fissato alle ore 10 di venerdì 25 luglio 2025. Successivamente, le proposte saranno valutate secondo i criteri indicati nell’avviso per selezionare quella da porre a base di gara. Il soggetto privato selezionato avrà il diritto di prelazione previsto dalla normativa vigente.

