La Regione siciliana finanzia il rinnovo della flotta dei bus extraurbani

La Regione Siciliana ha messo a disposizione 45 milioni di euro per aiutare le aziende di trasporto pubblico extraurbano regionale e comunale a rinnovare la flotta dei loro autobus. Questo sostegno finanziario arriva attraverso il Pon “Infrastrutture e Reti 2014-2020”.

Il dipartimento regionale della Mobilità e dei trasporti ha emesso un avviso per la manifestazione di interesse per l’assegnazione dei fondi destinati all’acquisto di nuovi autobus ibridi a ridotto impatto ambientale. I vecchi mezzi dovranno essere sostituiti entro il 30 settembre 2023, e i nuovi autobus dovranno soddisfare determinati requisiti tecnici minimi, tra cui la predisposizione per la validazione elettronica, la videosorveglianza, e sistemi di areazione e climatizzazione.

L’assessore alla Mobilità e ai trasporti, Alessandro Aricò, ha dichiarato che l’obiettivo della Regione è di migliorare la qualità e la sicurezza del servizio di trasporto pubblico, e di contribuire a ridurre l’inquinamento.

Per partecipare alle procedure, le aziende interessate dovranno inviare la documentazione all’assessorato regionale Infrastrutture, mobilità e trasporti entro le ore 13 del 15 febbraio 2023.