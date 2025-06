La Regione investe in formazione professionale con fondi europei

La Regione Siciliana ha destinato 94,5 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 per l’attivazione di 300 corsi di Istruzione e Formazione Professionale (Iefp), rivolti a 8.100 giovani. L’avviso 26/2025, pubblicato dall’assessorato regionale competente, stabilisce l’offerta formativa per il triennio 2025-2028, allineata al Repertorio nazionale delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo.

I percorsi, della durata annua di 1.056 ore, saranno erogati in regime ordinario e in modalità duale, con possibilità di contratti di apprendistato di primo livello. Le lezioni inizieranno il 15 settembre, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. L’iniziativa si inserisce nelle azioni regionali di potenziamento dell’istruzione tecnica e professionale, con l’obiettivo di ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro e di dare continuità alle strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Nuove Competenze.

«Con questo piano – ha dichiarato il presidente Renato Schifani – il mio governo si pone due obiettivi prioritari: sostenere i giovani che scelgono un percorso di qualificazione alternativo alla scuola e fornire loro la possibilità di acquisire competenze realmente spendibili nel mercato del lavoro, attraverso la modulazione di una formazione più aderente alle esigenze del mondo delle imprese».

L’avviso mira inoltre a garantire parità di accesso all’istruzione per soggetti svantaggiati e persone con disabilità. «Questo bando – ha commentato l’assessore Mimmo Turano – rappresenta una vera rivoluzione nel sistema Iefp: le semplificazioni introdotte dalle direttive comunitarie snelliscono l’iter tecnico-amministrativo, contrastano la dispersione scolastica e favoriscono l’occupabilità giovanile».

La dotazione finanziaria si ripartisce in linea A (48,8 milioni per 155 corsi), linea B (37,8 milioni per 120 corsi) e linea C (7,8 milioni per 25 corsi). Le domande per il catalogo formativo vanno presentate dalle 8 del 19 giugno alle 18 del 30 giugno 2025; le progettazioni esecutive saranno raccolte dalle 8 del 17 luglio alle 18 del 28 luglio 2025. Per l’ammissione al secondo anno o all’esame finale è richiesta una frequenza minima del 75% delle ore annuali.

