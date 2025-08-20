La Regione assegna 10,5 milioni da royalties idrocarburi a 7 Comuni

Sono stati sbloccati 10,5 milioni di euro derivanti dalle royalties per la coltivazione di idrocarburi destinati a sette Comuni siciliani titolari di concessioni nei rispettivi territori. La commissione istituita lo scorso giugno dall’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha completato l’istruttoria dei progetti, consentendo la pubblicazione dei decreti di concessione firmati dal dirigente generale del dipartimento Energia, Calogero Giuseppe Burgio. Le somme, previste dall’articolo 69 della legge regionale 8 del 2018, vengono ripartite per un terzo alla Regione e per due terzi agli enti locali interessati.

«In soli due mesi di attività – ha dichiarato Colianni – sono state rese disponibili risorse ferme da anni. A breve i finanziamenti raggiungeranno i 16 milioni di euro. Entro fine anno metteremo in campo tutte le risorse disponibili. Il governo Schifani si è impegnato per destinare questi fondi a scuole, centri storici e illuminazione pubblica. Entro fine mese pubblicheremo un nuovo avviso con ulteriori investimenti». Colianni ha inoltre ringraziato il dirigente Burgio e la commissione tecnica composta da Salvatore Pignatone, Roberto Sannasardo, Maurizio Pirillo e Giovanna Segreto, che ha operato a titolo gratuito.

Ai Comuni sono stati assegnati contributi specifici: 1,3 milioni a Ragusa per l’efficientamento energetico della scuola “Gianni Rodari” dell’istituto “S.M. Schininà”; 3,129 milioni a Gela per l’adeguamento sismico e impiantistico della scuola primaria “Enrico Solito”; 346 mila euro a Mazara del Vallo per nuovi impianti di illuminazione in via degli Archi; 499 mila euro a Regalbuto per la scuola materna “Anna Frank”; quasi 3 milioni a Troina per la manutenzione e riqualificazione del centro abitato; 1,345 milioni a Nicosia per piazza Marconi e via Roma; 970 mila euro a Gagliano Castelferrato per interventi di recupero urbano in via Orto Badia, Stefano Lombardo e Gebbia.

