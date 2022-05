Lunedì 30 in Fiera conferenza stampa di presentazione del progetto

I commissari Alberto Firenze e Bernardo Alagna illustreranno i dettagli della nuova iniziativa dell’Ufficio emergenza covid e Asp Messina

La provincia di Messina diventa “Città dei vaccini”: lunedì 30 alle ore 11 in Fiera si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto in cui i commissari dell’Ufficio emergenza covid Alberto Firenze e dell’Asp Messina Bernardo Alagna illustreranno i dettagli della nuova iniziativa, che vedrà gli hub vaccinali dei distretti effettuare, oltre alle vaccinazioni covid, anche tutti gli altri vaccini previsti dal calendario vaccinale per i soggetti a partire dai 5 anni.

All’incontro prenderà parte anche il direttore dell’UOC SPEM Servizio Prevenzione Epidemiologia Medicina preventiva Salvatore Sidoti. Intanto, in occasione dei giorni della Festa della Repubblica (2 giugno) tutti gli hub vaccinali rimarranno chiusi, per Madonna della Lettera (3 giugno) rimarrà chiuso solo l’hub Fiera di Messina; per quanto riguarda i tamponi, giovedì 2 e venerdì 3 sia ex mercato Giostra che ex Gasometro saranno aperti dalle 8 alle 14; l’area screening di Milazzo giovedì 2 farà 8-14, mentre venerdì 3 orari regolari.