La Prefettura di Messina al lavoro per garantire sicurezza urbana a Piazza Cairoli e Villa Dante

La Prefettura di Messina, attraverso una nota del vicecapo di gabinetto Gambadauro, sta prendendo provvedimenti per garantire la sicurezza urbana nella città , in particolare a piazza Cairoli e Villa Dante, luoghi di aggregazione giovanile.

La Prefettura sta monitorando costantemente la situazione della sicurezza a Messina e nella provincia, e di recente, le problematiche sono state discusse nel corso delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco e del Vicesindaco di Messina, nonché delle associazioni di categoria.

Per garantire maggiore sicurezza a Piazza Cairoli, sono state implementate telecamere di sorveglianza, intensificati i servizi di controllo dell’Arma dei Carabinieri e attivato un presidio mobile della Polizia di Stato per il controllo del territorio. Per quanto riguarda Villa Dante, è stata richiesta l’implementazione dell’illuminazione all’Amministrazione Comunale.

Inoltre, un tavolo operativo è stato istituito per coinvolgere le amministrazioni e i soggetti interessati nella lotta contro le manifestazioni di disagio giovanile. Il Questore di Messina ha anche disposto la chiusura di un locale adibito a discoteca presso il comune di Villafranca, e la sospensione o chiusura di esercizi commerciali che incidono sull’ordine e la sicurezza pubblica.

