La Power Team inizia bene la parte estiva, Grifò ottiene il “pass” tricolore

La Power Team Messina ha ottenuto brillanti risultati nella 1^ tappa del “XI Meeting di Primavera” di Categoria, che si è svolta nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina. Su tutti, è spiccata la vittoria di Gianmarco Grifò nei 100 farfalla Assoluti con il crono di 55”88, valso la qualificazione agli Italiani.

“Per essere la prima gara in vasca lunga, i ragazzi si sono comportati bene – dichiara soddisfatto il tecnico Luca Bombaci – diversi hanno fatto registrare tempi lusinghieri. Rispetto alle ultime competizioni sui 25 metri, sono andati in proiezione sicuramente meglio. Gianmarco ha centrato subito l’obiettivo dei Tricolori, dando un ulteriore slancio all’intero gruppo. Lo considero, quindi, un ottimo inizio della parte estiva. Nel weekend, tornerà il “Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà” per gli Esordienti B e A. Si tratta di una manifestazione che ci è mancata molto in questi anni di pandemia e alla quale siamo particolarmente legati, per motivi che vanno oltre l’aspetto agonistico”.

Alla Cittadella Sportiva Universitaria, si sono disimpegnati brillantemente: Roberta Cupitò, Carmen Freni, Juli Ganim, Manuela Giacopello, Martha Parlavecchio, Antonio Ammendolia, Angelo Bellantoni, Samuele Bonasera, Marco Cupitò, Roberto Donato, Alberto Genovese, Ivan Guglielmo, Carmelo Gugliotta, Sergio Lichì, Claudio Marcimino, Arturo Merlino, Antonio Minutoli, Riccardo Sidoti e Marco Trimarchi.