La Polizia Stradale potenzia i controlli sulla A20 Messina–Palermo

La Polizia Stradale ha reso noto che, tra gli ultimi controlli effettuati sulle autostrade, sono state identificate 60 persone e ispezionati 51 veicoli, con 56 violazioni per omissione nell’uso delle cinture di sicurezza da parte di conducenti e passeggeri sui sedili anteriori e posteriori. “La prevenzione è fondamentale per ridurre il rischio di esiti letali in caso di incidente”, ha sottolineato un portavoce del reparto, evidenziando l’importanza del corretto utilizzo dei dispositivi di ritenuta.

Nell’ambito delle verifiche, sono stati esaminati anche 13 mezzi pesanti, per i quali sono state contestate 12 infrazioni alle norme di settore. Per contrastare tali comportamenti, la Polizia Stradale ha allestito un dispositivo mirato sulla A20 Messina–Palermo, nell’area di servizio Divieto Nord, impiegando più pattuglie dotate di tecnologie avanzate per il rilevamento delle irregolarità.

Tra le violazioni più diffuse figura il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza, un’accortezza che, se adottata correttamente, riduce dell’80% il rischio di morte o lesioni gravi in caso di collisione. Senza il corretto ancoraggio, infatti, si può essere sbalzati fuori dal veicolo con conseguenze gravi.

Particolare attenzione è stata rivolta al trasporto dei bambini, che devono viaggiare su seggiolini o adattatori fino a 1,50 metri di altezza. “Il rispetto delle norme salva vite”, ha concluso il portavoce, rimarcando l’obiettivo di sensibilizzare tutti gli utenti della strada.

