La polizia arresta 15 persone in una vasta operazione anti-droga a Messina

Più di 100 agenti di polizia sono stati coinvolti in un’operazione anti-droga nella notte appena trascorsa a Messina. L’azione ha portato all’arresto di 15 persone, di cui 11 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, in seguito a 15 misure cautelari emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia peloritana.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile e dalla S.I.S.C.O. di Messina sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Secondo l’ipotesi di accusa, cinque delle persone arrestate sono ritenute responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, mentre le restanti 11 sono accusate di plurime condotte di spaccio.

L’operazione ha portato alla luce un vasto traffico di droga gestito dalla consorteria criminale disarticolata. La banda poteva contare su due diversi canali di “rifornimento” dalla Calabria e uno da Catania. L’associazione criminale era operante soprattutto nei rioni messinesi di Santa Lucia sopra Contesse e Camaro, ed era dedita alla gestione di un imponente traffico di droghe di varie tipologie (cocaina, marijuana, skunk) destinate ad essere immesse sul mercato cittadino.

Tre cittadini messinesi, con età compresa tra i 40 ed i 51 anni, sono i capi-promotori dell’associazione criminale. Un quarantaduenne messinese aveva il ruolo di stabile distributore dello stupefacente sul mercato e di intermediario per gli acquisti effettuati da fornitori catanesi, mentre un uomo di 55 anni, sempre di Messina, aveva il ruolo di pusher.

L’associazione criminale aveva un volume d’affari davvero ragguardevole: in una conversazione ambientale captata dagli investigatori della Polizia di Stato uno degli indagati ha riferito che i proventi erano superiori agli 80.000 Euro.

