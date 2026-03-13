La Piana Cisl: “Scandali e ritardi pesano sull’immagine della Sanità”

Le recenti vicende giudiziarie che coinvolgono il settore sanitario stanno alimentando un clima di crescente incertezza tra i cittadini. È quanto evidenziano il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, e il tavolo regionale della Salute del sindacato, composto da Cisl Fp, Fnp Cisl, Cisl Medici, Fisascat Cisl e dalle Unioni sindacali territoriali presenti nell’isola.

Secondo il sindacato, le indagini avviate dalla magistratura seguiranno il loro percorso e consentiranno di accertare eventuali responsabilità e reati. Tuttavia, quanto emerso finora rischia di compromettere l’immagine del sistema sanitario regionale. “Le inchieste giudiziarie faranno il loro corso e accerteranno sino in fondo i fatti e gli eventuali reati che sono stati commessi. Ma quello che già oggi si registra è che quanto trapela vada stigmatizzato in ogni modo, perché intacca pesantemente l’immagine e il decoro del sistema sanitario regionale”, dichiarano La Piana e i rappresentanti del tavolo della Salute.

La Cisl sottolinea come, accanto ai casi che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, continuino a persistere criticità strutturali nel sistema sanitario siciliano. Tra queste vengono segnalati i ritardi nelle liste d’attesa, la carenza di personale e la difficoltà nel rafforzare la sanità territoriale. A ciò si aggiungono le carenze nei servizi socio-assistenziali.

Il sindacato evidenzia inoltre la necessità di un confronto preventivo sulle scelte che riguardano il sistema sanitario e le politiche di welfare. “Purtroppo veniamo convocati per lo più a cose fatte, come nel caso della rete ospedaliera, quasi per ratificare decisioni già prese”, affermano La Piana e il tavolo della Salute.

La Cisl richiama infine l’esigenza di definire la governance delle aziende sanitarie attualmente commissariate e invita a rafforzare l’impegno contro fenomeni di illegalità e infiltrazioni criminali, valorizzando al contempo le professionalità presenti nel sistema sanitario regionale.

👁 Articolo letto 232 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.