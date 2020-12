La Nebrosport chiude la stagione 2020 con 4 titoli in bacheca

Si chiude nel migliore dei modi la stagione 2020 per la scuderia Nebrosport. In un’annata travagliata a causa dei tanti eventi condizionati purtroppo dal Covid-19, il team santangiolese è comunque riuscito a garantire un’ampia partecipazione grazie ai suoi numerosi portacolori, arricchendo la propria bacheca con ulteriori quattro trofei conquistati. È stata una stagione esaltante per il sodalizio santangiolese, non si può che esserne felici, diamo appuntamento per il 2021.

E’ ufficiale, il fedelissimo portacolore Francesco Di Stefano, è riuscito a coronare una grande annata siglando il tanto sognato tris di allori. Si è laureato campione italiano di gruppo Racing Start, portando in alto i colori della scuderia Nebrosport.