La Nebrosport centra l’obiettivo in “trasferta”

La Nebrosport si è lasciata alle spalle un altro fine settimana ricco di soddisfazioni. Il team rossoblù, in occasione della 43esima Cronoscalata Santo Stefano Gambarie (provincia di Reggio Calabria) andata in scena dal 24 al 26 giugno 2022, ha portato a casa ancora una volta in questa stagione un successo prezioso.

Protagonista assoluto è stato Salvatore Scibilia, presente alla cronoscalata in Aspromonte a bordo di Alfa Romeo 147 RSD 2.0 Plus. Il driver torrese ha chiuso con grande soddisfazione la gara ottenendo un primo posto di classe e 46esimo nella classifica assoluta.