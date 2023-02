La nebbia della ‘lupa di mare’ causa ritardi e dirottamenti all’aeroporto di Catania

Una densa nebbia avvolge la Sicilia orientale, causando non pochi problemi a chi deve viaggiare. Il fenomeno, chiamato ‘lupa di mare’, si verifica quando una massa d’aria calda e umida scorre su una superficie marina caratterizzata da temperature fredde. L’aeroporto di Catania ha dovuto dirottare otto voli in arrivo in altri due scali a causa della nebbia, cinque a Comiso e tre a Palermo, con inevitabili ritardi anche nelle partenze. I voli dirottati a Comiso sono quelli della Ryanair provenienti da Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Napoli e Verona. A Palermo sono atterrati gli aerei diretti a Catania che erano decollati da Bergamo (Ryanair), Napoli (easyJet) e Colonia (Euroswing).

La situazione è stata altrettanto difficile in mare, dove la Capitaneria di porto di Siracusa ha dovuto soccorrere due diportisti che si erano ritrovati di fronte alla imponente ‘lupa di mare’, che ha provocato loro una perdita del senso dell’orientamento e la possibilità di navigare. La motovedetta CP764 è intervenuta dopo la loro richiesta di aiuto e li ha ricondotti in porto in condizioni di massima sicurezza.

La nebbia della ‘lupa di mare’ è un fenomeno che si verifica spesso in Sicilia orientale, ma questa volta ha causato notevoli disagi per il traffico aereo e marittimo. La Capitaneria di porto di Siracusa ha ricordato l’importanza di prestare attenzione alle condizioni meteo-marine prima di salpare e di avere sempre a bordo strumenti di navigazione adeguati per garantire la massima sicurezza in mare.

