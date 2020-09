“La mobilità ti sostiene”, presentato l’evento Telethon a Gravina di Catania

Inizia il count down per l’evento solidale firmato Telethon Catania che si terrà il prossimo 27 settembre, dalle 10,00 alle 24,00 all’interno della Concessionaria La Spina Auto 2, di via Nicola Coviello 36, a Gravina di Catania.

Questa mattina nell’aula consiliare del comune la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza del sindaco Massimiliano Giammusso, il vice sindaco Rosario Condorelli, il presidente del Consiglio Comunale Claudio Nicolosi, l’assessore allo Spettacolo Maria Battaglia, l’assessore con delega ai Servizi sociali Valentina Cavallaro, il consigliere comunale Franco Marcantonio, il coordinatore provinciale Telethon, Maurizio Gibilaro, il vice coordinatore, Carmelo Furnari, Angelo Musmeci e Gina Aloisio, rispettivamente presidente e responsabile Asi Catania, Concetta Motta, amministratrice unica di La Spina Auto 2 e Giuseppe Scalia, presidente della Fratres di Gravina.

Presenti anche Salvo Mirabella e Davide Lo Dico dell’Associazione Le Ginestre che si occupa di integrazione delle persone diversamente abili, soprattutto in ambito sportivo.

A dare il benvenuto ai partecipanti e agli organizzatori è stato il sindaco Massimiliano Giammusso: “Il nostro Comune ancora una volta risponde all’appello della solidarietà – ha commentato il primo cittadino – e siamo felici di ospitare questa iniziativa all’interno degli eventi patrocinati dalla nostra Amministrazione. Ringrazio i volontari, tutte le associazioni coinvolte e naturalmente il management della Concessionaria La Spina Auto 2 per lo straordinario impegno profuso”.

“Gravina è stata sempre vicina alla Fondazione Telethon, – ha commentato il vice sindaco Condorelli – e anche questa volta si schiera a sostegno della ricerca scientifica. Noi come amministrazione cercheremo di sensibilizzare i cittadini ad avvicinarsi a questa realtà per dare una mano a chi ha davvero bisogno di grandi gesti di altruismo”.

Un’intera giornata dedicata alla solidarietà , creando quel perfetto binomio tra beneficenza e sostenibilità , tema tanto caro alla Fondazione, che da 30 anni si adopera per migliorare la vita di chi è affetto da patologie rare, che sono oltre 6 mila.

“La nostra istituzione si è messa subito a disposizione di Telethon oggi aprendo le porte della nostra sala consiliare – ha sottolineato il presidente del consiglio comunale, Nicolosi –ma domenica saremo presenti in prima fila a supporto di questa meravigliosa iniziativa, che saremo felici di poter sostenere”.

Tante le attività che si svolgeranno all’interno del villaggio della Ricerca Scientifica Telethon, rivolte ad un pubblico variegato da grandi a piccini fino alle famiglie, che potranno trascorrere una domenica spensierata, in totale sicurezza nel rispetto delle normative anti-contagio, facendo nel contempo del bene.

“Voglio ringraziare il Comune di Gravina e La Spina Auto 2 per aver reso possibile questa manifestazione– ha commentato il coordinatore Telethon Catania, Maurizio Gibilaro -. È un momento difficile ma la solidarietà deve andare avanti, ecco perché mi auguro che in tanti possano accogliere il nostro invito, che si svolgerà nella massima sicurezza”.

A partire alle 10.00 sarà possibile assistere a spettacoli di danza, arti marziali e aerobica che si svolgeranno sul palco allestito nello spiazzale antistante la Concessionaria, da anni sponsor ufficiale delle iniziative Telethon.

“Da tanto tempo pensavamo di fare un progetto con e per Telethon, ma lo tenevamo chiuso in un cassetto – racconta la founder di La Spina Auto 2, Concetta Motta – ino a che un giorno parlando con gli amici volontari del coordinamento di Catania, abbiamo deciso di organizzare questo evento. ‘La mobilità ti sostiene’ deve essere un momento sia per divertirsi ma anche per riflettere su chi soffre, facendo qualcosa per loro, quasi un inno alla vita, specie in questo momento”.

All’interno del villaggio ci saranno numerosi spazi espositivi dedicati alla raccolta fondi in favore della ricerca scientifica, un’esposizione di auto d’epoca e dei nuovi modelli ibridi della Kia e poi naturalmente i banchetti solidali Telethon con la presenza dei volontari e della Protezione Civile, “Le Aquile”. Ma non solo, sarà presente anche la Fratres di Gravina, con l’autoemoteca, a disposizione di quanti volessero fare lo screening pre –donazione.

A fine serata alle 20,00 gran finale con il concerto dell’orchestra dei Samarcanda, diretta da Pino Aloisio.

L’iniziativa solidale è inserita all’interno degli eventi del “Settembre Gravinese 2020”.