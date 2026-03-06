La Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera dei carburanti

La Guardia di Finanza ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo lungo l’intera filiera distributiva dei carburanti, alla luce delle recenti tensioni registrate sui prezzi dei prodotti energetici. L’iniziativa è stata avviata su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in relazione alle dinamiche del mercato connesse all’acuirsi della crisi geopolitica nell’area mediorientale.

Il potenziamento dei controlli rientra nell’ambito delle funzioni di polizia economico-finanziaria attribuite al Corpo e mira a prevenire fenomeni che possano compromettere la corretta formazione dei prezzi e arrecare danno ai consumatori. L’attività ispettiva sarà orientata alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e corretta comunicazione dei prezzi al pubblico, nonché all’analisi dell’andamento dei valori di mercato dei prodotti energetici lungo tutte le fasi della commercializzazione.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’individuazione di eventuali pratiche anticoncorrenziali che possano incidere sul funzionamento del mercato. Le verifiche interesseranno quindi non solo la fase finale della vendita al dettaglio, ma anche i passaggi intermedi della distribuzione.

Parallelamente, la Guardia di Finanza ha annunciato un’intensificazione del controllo economico del territorio. L’obiettivo è contrastare possibili fenomeni di illegalità connessi alle oscillazioni dei prezzi al consumo, che potrebbero favorire il ricorso a canali di approvvigionamento irregolari.

Le attività di vigilanza saranno quindi rivolte anche all’emersione di condotte di evasione o frode, tra cui l’immissione in consumo di prodotti energetici sottratti al regime fiscale, l’errata classificazione merceologica dei carburanti e le irregolarità nella circolazione e nella tracciabilità dei prodotti lungo la filiera distributiva.

