La Gold & Gold Messina espugna il PalaLumaka e si riprende il primato in classifica

Torna in campo dopo oltre quaranta giorni la¬†Gold & Gold Messina¬†e riprende da dove aveva lasciato nel 2021, conquistando un successo agevole, che va oltre il risultato finale (70-83), sul campo della¬†Dierre Reggio Calabria. Una vittoria importante che permette alla Basket School di isolarsi nuovamente in vetta alla classifica del girone Bianco. Gli scolari sono stati protagonisti di un‚Äôottima prova di squadra, con nove giocatori a referto. C‚Äôera un po‚Äô di apprensione alla vigilia per via della lunga assenza dal parquet, ma Scimone e compagni hanno iniziato con il piglio giusto, conquistando un buon vantaggio gi√† dalla met√† del primo periodo. Gara sempre sotto il controllo della squadra allenata da¬†Pippo Sidoti, malgrado l‚Äôuscita dal parquet di¬†Mazzullo¬†e¬†Gotelli¬†costretti a lasciare il campo per uno scontro fortuito nel terzo periodo di gioco. Soprattutto per Mazzullo si √® temuta la peggio, ma poi il ragazzo si √® ripreso anche se non √® pi√Ļ rientrato in campo come Gotelli. Messina √® stata brava a non perdere la tramontana e scappare fino al +21 (52-73) all‚Äôinizio dell‚Äôultimo quarto. Vantaggio che i peloritani hanno gestito con tranquillit√† fino al termine. Solo nei minuti finali i reggini sono riusciti a rendere meno pesante il passivo con un paio di triple di¬†Lagan√†. In grande evidenza, nella Gold & Gold Messina,¬†Federico Manfr√®, che ha bagnato il suo nuovo esordio in giallorosso con 19 punti: presente a rimbalzo, ha regalato diversi assist ai compagni e recuperato palloni determinanti. In doppia cifra anche il bomber¬†Scerbinskis, autore di 16 punti con due giochi da quattro (tripla pi√Ļ aggiuntivo) e Tartamella (13 punti) con un 7/7 ai liberi che la dice tutta sulla crescita mentale del ragazzo di Erice. Pippo Sidoti a fine gara √® apparso soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, che con un roster pi√Ļ lungo hanno visto diminuire il minutaggio a loro disposizione. Non male comunque l‚Äôintensit√† messa in campo da parte di tutti, a cominciare da¬†Pandolfi, autore di un paio di triplone. Buone anche le prove di¬†Nino Sidoti¬†e¬†Busco, con capitan¬†Scimone¬†che ha avuto un ottimo impatto con la gara, realizzando un pio di canestri degni di nota. Contro una Gold & Gold di questo livello, la Dierre non √® riuscita ad opporre una grande resistenza, trovando in¬†Dmitrovic¬†e¬†Tomic¬†i migliori marcatori con 20 punti a testa, mentre Lagan√† ha chiuso a quota 11. Polveri bagnate per il giovane¬†Scialabba¬†(7 punti), che aveva ben impressionato nel match di andata.

La gara inizia con un 0-6 che i padroni di casa riescono a riequilibrare subito. Le due squadre si rincorrono fino al 13 pari. Poi i messinesi prendono il sopravvento e volano sul +10 con le triple di Busco e Nino Sidoti e i canestri di Gotelli, Scerbinskis e Tartamella. Al 10’ il vantaggio ospite è di 7 lunghezze (18-25) per via delle giocate di Tomic. Nel secondo periodo Messina continua a condurre, Laganà e Tomic tengono in linea di galleggiamento la Dierre, ma alla fine del primo tempo il vantaggio ospite è di 15 punti (30-45) grazie ai canestri di Scimone, Busco e Manfrè. Nel secondo tempo cambia poco, la Gold & Gold gioca con grande equilibrio e il vantaggio aumenta fino al +19 (50-69) della penultima sirena con buoni numeri di Pandolfi e Manfrè. Gli ultimi dieci minuti filano lisci, Messina gestisce al meglio il risultato: spazio ai giovani dei due roster e forbice che si restringe fino al 70-83 che decide la sfida. La Basket School Messina festeggia l’ottava vittoria in campionato e mercoledì affronterà nella stracittadina la Nuova Pallacanestro Messina al PalaMili. Con una vittoria i ragazzi del presidente Zanghì potrebbero chiudere anticipatamente la pratica primo posto e prepararsi con maggiore serenità per la fase ad orologio.

Dierre Reggio Calabria ‚Äď Gold & Gold Messina 70-83

Parziali: 18-25, 12-20 (30-45), 20-24 (50-69), 20-14

Dierre Reggio Calabria: Nardi, Ravì, Scialabba 7, Dmitrovic 20, Ripepi 4, Tomic 20, Suraci 5, Brzica 3, Surfaro, Laganà 11. Allenatore: Giovanni Rugolo

Gold & Gold Messina: Scerbinskis 16, Scimone 6, Mazzullo 2, Pandolfi 8, Gotelli 7, Tartamella 13, Stroscio n.e., Sidoti A. 5, Busco 7, Doria, Manfrè 19, Sidoti M. n.e.. Allenatore: Pippo Sidoti

Arbitri: Caputo di Lamezia Terme e Greco di Catanzaro