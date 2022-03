La Gold & Gold Messina di scena a Capo d’Orlando, obiettivo blindare il secondo posto

Nella penultima giornata della fase ad Orologio del campionato di serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah, la Gold & Gold Messina sarĂ impegnata in trasferta sul parquet di Capo d’Orlando. Gli scolari affronteranno l’Orlandina Lab che in questa stagione non Ăš ancora riuscita a vincere una gara sia nella prima fase che in quella successiva ed occupa l’ultimo posto nella graduatoria. Gruppo giovanissimo, ancora affidato alle cure di coach Enzo Brignone, secondo rumors starebbe puntando tutte le chance di salvezza sui playout, ai quali si dovrebbe presentare con alcuni innesti importanti. A veder la classifica, il team satellite dell’Orlandina dovrebbe essere un avversario agevole per la formazione allenata da Pippo Sidoti che perĂČ potrebbe trovarsi di fronte tutta un’altra squadra, perciĂČ non vuole e non deve assolutamente abbassare la guardia. I giovani paladini sono reduci dalla sconfitta in casa del Castanea per 105-48 ed hanno perso nelle ultime giornate il loro bomber: il play-guardia croato Lisica Tonći, passato alla Robur Osimo. L’ala Pizzurro (9.6 Ppg) e il play Romagnolo (9.9) sono i migliori realizzatori della Lab che ha ritrovato l’ala Teirumnieks, protagonista nello scorso campionato di ottime prestazioni.

Gli scolari giungono al match del “PalaFantozzi” dopo la netta vittoria casalinga con il Gravina. Con 26 punti all’attivo, Scimone e compagni puntano al successo per chiudere definitivamente il discorso relativo alla seconda posizione in classifica, prima della sfida dell’ultima giornata con la Svincolati Milazzo, che a quel punto perderebbe il crisma di scontro diretto. La Basket School ha concluso la preparazione alla gara nel pomeriggio di venerdì al PalaMili, tra i convocati anche il play Nino Sidoti, assente domenica scorsa.

Palla a due per Orlandina Lab – Gold & Gold Messina alle ore 19:00 di sabato 12 marzo al Palasport di piazza Peppino Bontempo, dirigeranno il match i signori Giorgio Palazzolo di Palermo e Alex Costanza di Palermo. La gara sarĂ trasmessa in diretta – streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su Messina Sportiva a partire dalle ore 18:50 circa. La telecronaca sarĂ affidata a Carmelo Minissale e Daniele Straface, con la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.