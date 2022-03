La Gold & Gold Messina conclude la fase ad orologio ospitando la Svincolati Milazzo

Nel girone siculo – calabro del campionato di serie C Gold, dedicato ad Haitem Fathallah, si disputa l’ultima giornata della fase ad orologio che deciderà la griglia dei playoff e dei playout. La Gold & Gold Messina, con la vittoria ottenuta sabato scorso al “PalaFantozzi”, ha messo in cassaforte il secondo posto in graduatoria ed è in attesa di conoscere l’avversario che dovrà affrontare nei quarti di finale dei playoff. Prima però dovrà affrontare la Svincolati Milazzo nel derby che adesso diventa decisivo solo per i mamertini. Infatti, il team del presidente Giambò è reduce da tre sconfitte consecutive ed ha visto ridimensionare le ambizioni di raggiungere la seconda posizione e sfruttarne gli effetti positivi. Soprattutto lo stop casalingo di domenica scorsa, contro la Nuova Pallacanestro Messina, si è rivelato un duro colpo per le aspirazioni di Milazzo che adesso è scivolato in sesta posizione e scenderà in campo a Mili con l’obiettivo di tornare al successo e tirarsi fuori da un periodo non certo fortunato, nel corso del quale ha dovuto fare a meno di qualche pedina fondamentale dello scacchiere di coach Francesco Trimboli. La Svincolati Milazzo rimane sempre un avversario ostico, con un grande potenziale offensivo, che può contare su giocatori di ottimo livello come Barnaba (18.8 Ppg), Sebeckis (15.5), Alberione (15.1), Sindoni (13.5), Vidakovic (13.1) e il capitano Barbera (7.1).

La pressione è tutta sui giocatori di Milazzo, costretti a cercare la vittoria, ma si troveranno di fronte una Basket School che ha voglia di ben figurare, forte della serenità derivante da un risultato già acquisito. La squadra allenata da Pippo Sidoti e Francesco Paladina vuole chiudere il girone ad orologio con una prestazione di convincente e confermare i segnali di crescita dal punto di vista del gioco che ha mostrato nell’ultimo mese e mezzo. L’obiettivo degli scolari è anche prolungare la serie positiva di sei vittorie consecutive, la più lunga della sua stagione, iniziata nell’ultimo match della prima fase con la Mastria Catanzaro: non sarà semplice ma come sempre capitan Scimone e soci ci proveranno.

Palla a due, per Gold & Gold Messina – Svincolati Milazzo, alle ore 18:00 di domenica 20 marzo al “PalaMili”, dove si potrà accedere solo se in possesso di green pass rafforzato e nei limiti della capienza prevista per le attuali norme anti Covid 19. Dirigeranno il match i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Alessandro Lorefice di Ragusa. La gara sarà trasmessa in diretta – streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Basket School Messina e su Messina Sportiva a partire dalle ore 17:50 circa. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale, il commento di Peppe Melita, con la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.