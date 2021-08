La “Gioiosa d’Amare” di Giovanni Princiotta

“Ecco Gioiosa d’Amare di Giovanni Princiotta”

“Amo Gioiosa Marea: l’ho sempre dimostrato con i fatti. Ecco perché nasce «Gioiosa d’Amare»” Giovanni Princiotta candidato a sindaco di Gioiosa Marea, nelle amministrative del 10 e 11 ottobre, presenta e spiega così, simbolo e nome della sua lista. Un concetto che vuole essere chiaro ed inequivocabile per la comunità: “La mia è una storia arcinota, ho sempre cercato di dare un fattivo contributo alla crescita del nostro paese. Gioiosa è d’Amare, va difesa da tutti e da tutto”.

Princiotta, continua ad esporre il suo pensiero: “Le emozioni partono dal cuore, i sentimenti, l’amore, tutto è centrale, così come Gioiosa Marea e la sua comunità. Abbiamo scelto questo nome che non sarà solamente lo slogan della campagna elettorale, ma diventerà per i prossimi 5 anni, il fulcro della nostra azione amministrativa. A tal proposito non è casuale la scelta di Gioiosa Guardia, come simbolo del logo. Gioiosa Guardia è un luogo che rappresenta le origini a cui tutti e sottolineo tutti i gioiosani, siamo particolarmente legati”. Il candidato sindaco quindi conclude: “la mia attività amministrativa sarà rivolta a tutto il territorio, a tutte le frazioni, nessuna esclusa. Con i fatti, sarò il Sindaco di tutti.”

Nella prossima settimana, la candidatura di Giovanni Princiotta verrà pubblicamente presentata durante una conferenza stampa.