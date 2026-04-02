La Finanza di Messina sequestra oltre 22mila prodotti non sicuri

Oltre 22.200 prodotti ritenuti non conformi alle norme sulla sicurezza sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Messina, nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, nonché di tutela dei consumatori.

L’intervento, condotto dai militari della Compagnia di Taormina, ha riguardato numerosi articoli destinati alla vendita al pubblico, molti dei quali collegati alle festività pasquali. Tra la merce sottoposta a sequestro figurano giocattoli per bambini, tra cui flaconi di bolle di sapone di varie forme, puzzle in legno raffiguranti animali, trottole e adesivi. Individuati anche prodotti per feste, come palloncini a forma di cuore e gonfiabili, palline decorative, trombette, fischietti e candele.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre rinvenuti articoli per la casa, come ganci adesivi, e prodotti decorativi, tra cui occhietti mobili, braccialetti componibili e unghie finte adesive. Tutti gli articoli sono risultati privi dei requisiti previsti dalla normativa europea in materia di sicurezza, configurandosi come potenzialmente dannosi per la salute degli utilizzatori.

Al termine dell’operazione è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 1.032 euro nei confronti del titolare, di nazionalità cinese, di un esercizio commerciale situato a Giardini Naxos, dove è stata individuata la merce irregolare. Il soggetto è stato inoltre segnalato alla Camera di Commercio di Messina per le violazioni riscontrate in relazione al Codice del Consumo.

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