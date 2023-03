La figura dello psicologo di base: un nuovo servizio di supporto e assistenza territoriale

Lunedì 27 marzo è il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sull’istituzione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e dello Psicologo delle Cure Primarie, approvato ieri dalla VI Commissione Salute all’Ars. Il presidente della Commissione, Giuseppe Laccoto, ha chiesto la discussione congiunta dei diversi disegni di legge presentati sull’argomento per procedere poi all’unificazione in un unico testo base, approvato ieri e ora in attesa dell’approvazione dell’Assemblea.

L’iniziativa rappresenta un passo importante per il miglioramento dell’assistenza sanitaria territoriale, che si arricchisce di una nuova figura professionale, quella dello psicologo di base. La proposta nasce dall’esigenza di supportare la popolazione in un momento particolarmente difficile, come quello causato dall’emergenza pandemica, che ha evidenziato la necessità di sostenere le persone non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale e relazionale.

Lo psicologo di base, infatti, avrà il compito di intercettare il peso crescente dei disturbi psicologici a livello territoriale, costituendo un filtro per i livelli secondari di cure. In questo modo, sarà possibile fornire servizi sanitari sempre più capillari sul territorio, in riscontro alle esigenze che vengono dalle comunità . La figura dello psicologo di base è, dunque, un importante passo avanti nella costruzione di servizi sanitari sempre più moderni e adeguati alle necessità dei cittadini.

Giuseppe Laccoto, presidente della VI commissione, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, che ha permesso di consegnare all’Ars un testo di legge coordinato, in grado di prevedere l’istituzione della figura dello psicologo di base. “Abbiamo il dovere di fornire strumenti adeguati per servizi sanitari sempre più moderni e in riscontro alle esigenze che vengono dalle comunità ”, ha dichiarato Laccoto. “La figura dello psicologo di base rientra nell’ottica di fornire servizi sanitari sempre più capillari sul territorio in modo da venire incontro alla crescente domanda di assistenza e supporto da parte dei cittadini”.

La creazione della figura dello psicologo di base rappresenta quindi un passo importante per la sanità pubblica siciliana, in quanto permetterà di offrire un supporto più capillare e vicino alle esigenze della popolazione, specialmente in questo periodo difficile segnato dall’emergenza sanitaria.

L’istituzione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e dello Psicologo delle Cure Primarie è stata accolta positivamente da diverse associazioni che si occupano di salute mentale e benessere psicologico, le quali da anni sottolineano l’importanza di garantire un accesso più agevole alle cure primarie in questo ambito.

Tuttavia, come ogni nuova iniziativa, anche questa ha suscitato alcune critiche. In particolare, alcuni si sono chiesti se sia sufficiente istituire la figura dello psicologo di base per migliorare l’assistenza psicologica sul territorio, oppure se sia necessario intervenire su altri aspetti, come la formazione dei medici di base e degli specialisti.

Nonostante queste perplessità , il disegno di legge sembra aver ottenuto un ampio consenso e siamo in attesa di vedere come evolverà la situazione nei prossimi giorni. La scadenza per la presentazione degli emendamenti al ddl è fissata per lunedì 27 marzo alle ore 18, mentre l’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea è attesa a breve termine.

In ogni caso, l’iniziativa del presidente della VI Commissione Salute all’Ars Giuseppe Laccoto rappresenta un importante passo avanti per la sanità pubblica siciliana, e potrebbe avere un impatto positivo sulla vita di molti cittadini che necessitano di supporto e assistenza psicologica.

