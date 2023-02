La critica del M5S alla manovra finanziaria: “Accozzaglia di norme senza visione e senza coraggio”

La manovra finanziaria presentata dal governo è stata duramente criticata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca. Secondo De Luca, la manovra manca di visione e di coraggio e si presenta come un’accozzaglia di norme senza una chiara direzione.

In particolare, De Luca ha espresso il suo disappunto per l’assenza di una norma che permetta lo sblocco dei crediti edilizi, i cui fondi sono incagliati nei cassetti fiscali delle aziende, e che avrebbero potuto dare un po’ di ossigeno a un settore in difficoltà e alle famiglie che vi operano. Il M5S ha cercato di porre rimedio a questa situazione presentando un emendamento e un ordine del giorno per impegnare il governo a muoversi in questo senso.

De Luca ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dal Movimento 5 Stelle per migliorare la manovra, che ha portato all’approvazione di molte norme importanti. Tra queste, ha citato quelle per le isole minori, per i Comuni che contrastano l’abusivismo edilizio, e per premiare imprese che assumono over 45 o donne.

In conclusione, la posizione del M5S sulla manovra finanziaria resta negativa, a causa della mancanza di una visione e di un coraggio politico nella sua definizione.