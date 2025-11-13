“La corte dei miracoli” al Teatro Vittorio Emanuele con Marco Vito

Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina debutta domani “La corte dei miracoli”, produzione della compagnia Marvan diretta da Mariangela Bonanno. L’allestimento, in scena fino a domenica, propone una reinterpretazione della vicenda di Quasimodo ed Esmeralda, traendo ispirazione dal romanzo di Victor Hugo, dal film Disney “Il gobbo di Notre Dame” e dal musical di Riccardo Cocciante. La rappresentazione unisce recitazione, danza, musica e immagini, con l’obiettivo di offrire una lettura scenica che, attraverso linguaggi artistici diversi, affronta anche il tema della diversità.

Il pubblico sarà accompagnato in un percorso narrativo ambientato nella Parigi del 1492, in cui prendono vita figure come Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Febo e Clopin. I ruoli principali sono affidati a Giuseppe Licitri nel personaggio del campanaro, Marco Mondì in quello di Clopin, Simona Squillaci e Mara Pulitano nelle vesti di Esmeralda, Maurizio Russo nel ruolo di Febo, Alberto Guarnera in quello di Frollo e Ilaria Raffa come Madellaine. Accanto agli interpreti principali figurano Marco Vito (nella foto), Denise Truscello, Carmelo Alati, Gianni Berta, Francesco La Vecchia, Sharon Tartaro, Kostantin Hryhor’yev e alcuni allievi della scuola Studio Danza.

La direzione artistica è curata da Mariangela Bonanno, che firma anche le coreografie insieme ad Alice Rella, Giorgia Di Giovanni, Domelita Abate, Gianluca La Spada, Desirée Trovatello, Gianni Berta e Francesco La Vecchia. La regia è di Valerio Vella, con Laura Gambadoro nel ruolo di aiuto regia. Le repliche sono programmate per il 14 e 15 novembre alle 21 e per il 16 novembre alle 17.30.

