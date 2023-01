La cattura di Messina Denaro: soddisfazione e frustrazione tra i militari delle caserme vicine al boss

Soddisfazione da un lato, frustrazione e disappunto dall’altro: sono i sentimenti contrastanti dei militari della caserma dei carabinieri che dista soltanto cinquecento metri dal covo di vicolo San Vito frequentato da Matteo Messina Denaro. Ma c’è dell’altro: da quella caserma, nel novembre 2021, qualcuno ha fatto partire una segnalazione su una possibile presenza del boss a Campobello di Mazara. Peccato che sia stata ignorata, questione che ora innesca pure una punta di rabbia.

Gli agenti e i vigili del comune del Belìce si sentono presi in giro, dopo aver vissuto per anni vicino al boss mafioso senza che nessuno abbia dato loro ascolto. Il comandante dei vigili urbani Giuliano Panierino ha dichiarato: “Pensare che viveva qui come un normale campobellese mi scatena la rabbia. Mi sento preso in giro. Due giorni fa un mio agente era sicuro di averlo incontrato la settimana prima della cattura al supermercato.”

Anche tra i carabinieri della stazione di Campobello non sono giorni semplicissimi. Il nuovo comandante, il luogotenente Nicolò Adamo, ha preso il timone da soli otto mesi. Prima guidava la stazione di Petrosino, prima ancora ha prestato servizio ad Alcamo e al radiomobile di Marsala, sempre nel Trapanese.

I militari della caserma hanno una conoscenza approfondita del territorio e potevano contare su dei loro informatori, ma non sono stati ascoltati quando hanno dato la dritta sulla presenza di Messina Denaro a Torretta Granitola.

In sintesi, la cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro ha suscitato sentimenti contrastanti tra i militari delle caserme vicine al suo covo. Da un lato c’è la soddisfazione per la cattura del criminale, dall’altro c’è la frustrazione e il disappunto per essere stati ignorati nonostante le segnalazioni e la conoscenza del territorio.