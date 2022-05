La Basket School Messina ritira la maglia numero 13 che fu di Haitem Fathallah

La Basket School Messina comunica che in occasione della gara due di finale playoff, in programma mercoledì 4 maggio alle ore 20:30 al PalaMili di Messina, tra la Basket School e il Green Palermo, si terrà una cerimonia nel corso della quale sarà ritirata la maglia numero 13 che il compianto Haitem Fatallah ha indossato negli anni in cui ha militato nella nostra società . Fathallah ha disputato tre stagioni con la maglia della Basket School Messina, ed era alla seconda esperienza con la Fortitudo Messina. Scomparso il 17 ottobre 2021 all’età di 32 anni, Fathallah iniziò la propria carriera cestistica nella sua Porto Empedocle, società con cui vinse lo scudetto Under 21 nel 2009. Ha giocato anche a Racalmuto, Licata e Alcamo: ovunque ha lasciato un ottimo ricordo.

Ricordiamo l’onda emozionale che seguì la prematura scomparsa del play maker agrigentino e la decisione, da parte del Commissario Straordinario Cristina Correnti, di intitolare il campionato di serie C Gold alla memoria del caro Haitem. Insieme alla famiglia di Haitem si decise anche di assegnare, al termine della stagione agonistica, una targa al giocatore della serie C Gold siculo – calabrese che più di tutti avrebbe dimostrato valori tecnici ed umani che erano elementi distintivi del giocatore e dell’uomo che era Fathallah.

Il ritiro della maglia numero 13 coinciderà con il conferimento della targa che verrà consegnata all’atleta designato in presenza dei familiari dei Haitem.