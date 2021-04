L’ I. C. “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea inserito nel catalogo della Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”

Lā€™ I. C. ā€œAnna Rita Sidotiā€ di Gioiosa Marea inserito nel catalogo della Banca dā€™Italia ā€œInventiamo una banconotaā€

Lā€™Istituto Comprensivo ā€œAnna Rita Sidotiā€ di Gioiosa Marea, riceve stamane un graditissimo riconoscimento: lā€™inserimento della banconota creata dalla classe terza della Scuola Secondaria di San Giorgio nel catalogo INVENTIAMO UNA BANCONOTA ANNO 2019/2020 redatto dalla Banca dā€™Italia. Lo scorso anno lā€™Istituto ha partecipato al rinomato concorso promosso dalla Banca dā€™Italia e dal Ministero dellā€™Istruzione dellā€™UniversitĆ e della Ricerca ā€œINVENTIAMO UNA BANCONOTA ā€“ IL VALORE DELLA CONOSCENZAā€.

Il tema proposto ha consentito ad alunni ed insegnanti di affrontare un percorso interdisciplinare, esaminare insieme diverse tematiche che vanno dalla storia contemporanea alle scienze, dallā€™arte alla geografia, e lā€™elaborato finale inserito in catalogo ĆØ stato una banconota dal messaggio chiaro, dallā€™elaborazione grafica semplice e profonda che manifesta la volontĆ da parte degli alunni di mettersi in gioco con il loro bagaglio culturale e le loro capacitĆ .

Il Dirigente Prof. Leon Zingales ha espresso orgoglio e gratitudine per il lavoro fatto dagli alunni e docenti, in particolare per lā€™ambito riconoscimento ottenuto dagli alunni della scuola secondaria di San Giorgio che hanno realizzato la banconota rappresentata nellā€™immagine.