Juventus corsara a Reggio Emilia: Sassuolo battuto 3-0

La Juventus torna alla vittoria imponendosi con un netto 3-0 sul Sassuolo al Mapei Stadium e aggancia al quarto posto a quota 36 punti la Roma, reduce dal successo sul Lecce. La gara si indirizza al 16’, quando un cross dalla destra di Kalulu provoca l’autorete di Muharemovic, che anticipa l’uscita di Muric e deposita involontariamente in rete. Nel primo tempo la Juventus gestisce il gioco e crea occasioni soprattutto con Yildiz, il più incisivo in fase offensiva.

Il Sassuolo, già privo di Berardi e Volpato, perde anche Thorsvedt per infortunio, complicando ulteriormente una serata già in salita. Al rientro dagli spogliatoi emerge con decisione Jonathan David, protagonista assoluto dopo il rigore fallito nella precedente giornata. L’attaccante canadese partecipa attivamente alla manovra e alla pressione alta, offrendo prima un assist non concretizzato e poi aprendo il varco centrale per Fabio Miretti, che supera Muric e firma il primo gol stagionale in campionato.

Passa appena un minuto e David sfrutta un retropassaggio errato di Idzes, salta il portiere e chiude definitivamente i conti. L’esultanza coinvolge l’intero gruppo bianconero, con il tecnico Luciano Spalletti in prima fila. Nel finale il portiere Di Gregorio è chiamato a due interventi decisivi sulle conclusioni di Pierini e Lipani, evitando il gol della bandiera. Il Sassuolo resta senza vittorie da un mese, mentre la Juventus guarda ora al prossimo impegno contro la Cremonese del 12 gennaio.

