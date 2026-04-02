Italia fuori dai Mondiali, Renzi accusa la gestione del calcio

La mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali per la terza edizione consecutiva viene indicata come un segnale di crisi del sistema calcistico nazionale. Secondo quanto sostenuto da Matteo Renzi, il problema risiederebbe in una gestione incapace di cogliere il valore culturale e sociale del calcio nel Paese. L’ex presidente del Consiglio parla di una classe dirigente caratterizzata da logiche di favore e rapporti opachi, denunciando pratiche che privilegerebbero dinamiche interne rispetto allo sviluppo dei giovani e alla crescita del movimento. Sul tema, Renzi annuncia un confronto pubblico promosso da Italia Viva, con l’obiettivo di raccogliere contributi e delineare proposte di riforma, a partire dai diritti televisivi e dalle infrastrutture sportive.

Sul piano politico, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa in Senato il 9 aprile alle 12, dopo giorni di polemiche e tensioni interne alla maggioranza. Renzi prevede un confronto parlamentare definito “interessante”, invitando al contempo cittadini e sostenitori a esprimere le proprie opinioni.

Parallelamente, viene segnalato un aggravamento dello scenario internazionale, con particolare riferimento alla chiusura dello stretto di Hormuz e alle possibili conseguenze economiche. L’ex premier critica l’azione del governo, ritenuta insufficiente nell’affrontare le implicazioni della politica estera, citando anche le difficoltà del ministro degli Esteri Antonio Tajani e del ministro Adolfo Urso.

Infine, Renzi rilancia l’iniziativa delle “Primarie delle Idee”, in programma l’11 aprile a Roma e in streaming, sottolineando la necessità per il centrosinistra di costruire un programma condiviso e aperto al confronto democratico.

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