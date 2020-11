In Italia con il nuovo Dpcm, cosa cambia da oggi

Zona Rossa 

In Lombardia, Piemonte,¬† Calabria e Valle d’Aosta per due settimane vietati gli spostamenti, ci si potr√† muovere solo per esigenze di lavoro salute e motivi di necessit√† e urgenza. I negozi al dettaglio resteranno chiusi tranne alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, barbieri e parrucchieri. Per i ristoranti consentito l’asporto fino alle 22, mentre nessuna restrizione prevista per le consegne a domicilio. In queste quattro regioni dalla seconda media in poi, torna la didattica a distanza, lezioni on-line anche per le universit√†. Lo sport sar√† consentito solo in forma individuale, si alle passeggiate unicamente nelle vicinanze della propria abitazione.

 Zona Arancione 

Restrizioni leggermente meno severe in Puglia e Sicilia le due aree di rischio arancione. Qui si esce dal proprio comune solo con autocertificazione e solo per motivi di necessit√†. Si raccomanda comunque di evitare spostamenti anche all’interno del proprio territorio. I bar e ristoranti saranno chiusi, con possibilit√† di asporto fino alle 22, e consegna a domicilio garantita.

 Zona Gialla 

Nel resto d’Italia, nella zona gialla, non si potr√† uscire di casa dalle 22 alle 5 del mattino, salvo per motivi di urgenza. Trasporto pubblico ridotto del 50%, bar e locali aperti fino alle 18. Chiusi invece musei, teatri, cinema e palestre. Anche i centri commerciali non apriranno nel weekend e nei festivi, le uniche eccezioni farmacie alimentari e tabaccherie.