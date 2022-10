Istruzione – Fondi per progetti su sport ed educazione civica: pubblicate le graduatorie

Sono 69 le scuole siciliane che riceveranno un contributo per progetti sulla legalità nello sport e sull’educazione civica e i valori costituzionali per l’anno scolastico 2022/2023. Il dipartimento dell’Istruzione della Regione Siciliana ha pubblicato le graduatorie delle scuole di ogni ordine e grado ammesse alla selezione del bando indetto lo scorso 25 agosto che metteva a disposizione risorse a valere sul bilancio della Regione. La somma complessiva impegnata è di quasi 138 mila euro e alle scuole sarà erogato un importo non superiore ai duemila euro per progetto.

Le somme, immediatamente liquidabili, finanzieranno l’acquisto di materiale bibliografico e didattico, la stampa di materiale promozionale e pubblicazioni o la realizzazione di prodotti multimediali a carattere divulgativo, il noleggio di attrezzature specifiche e di pullman, l’impiego di tutor interni di progetto ed eventuali esperti esterni. Dalla graduatoria sono rimasti esclusi venti istituti la cui richiesta di contributo risultava incompleta.

I progetti ammessi dovranno concludersi entro il 15 luglio 2023 e la rendicontazione dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre successivo, pena la revoca del finanziamento e il recupero delle somme erogate. La graduatoria è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana.