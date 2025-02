Istituto Verona Trento vince premio Unioncamere per innovazione

Lo Stretto di Messina, noto per la sua bellezza paesaggistica, è anche una delle aree più sismiche al mondo. La necessità di monitorare le strutture e prevenire danni causati da eventi naturali ha portato l’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento” di Messina a sviluppare un innovativo progetto nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’azienda Smartme, ha permesso agli studenti della specializzazione Elettrotecnica, Elettronica e Automazione di progettare un sistema avanzato di rilevazione ambientale e sismica.

Il lavoro, guidato dal professor Cristoforo Sapienza e dall’ingegnere Francesco Alessi, è stato premiato con il primo posto alla settima edizione del concorso “Storie di alternanza e competenze” promosso da Unioncamere e dalle Camere di Commercio. Il progetto ha portato alla creazione di una centralina meteorologica dotata di un sismografo, in grado di raccogliere dati sulle condizioni strutturali di edifici e infrastrutture. Il sistema elettronico impiega il microcontrollore ‘Arancino’, sviluppato da Smartme, per acquisire e analizzare informazioni utili alla manutenzione predittiva.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Camera di Commercio di Messina. Il dispositivo realizzato consente di monitorare la stabilità delle strutture, analizzando le sollecitazioni cui sono sottoposte. Ad esempio, può registrare le vibrazioni di un ponte durante il passaggio di veicoli, contribuendo a una gestione più efficace della manutenzione, sia in condizioni normali sia in caso di eventi estremi come i terremoti.

“Il fine ultimo delle attività scolastiche ed aziendali – afferma la dirigente Simonetta Di Prima – è naturalmente creare lavoro nella nostra città di Messina per combattere il dramma dell’emigrazione”. Ha inoltre sottolineato il valore simbolico del motto del progetto, “Io non tremo”, evidenziando come l’impegno e l’innovazione possano rendere le persone più consapevoli e preparate ad affrontare le difficoltà della vita.

