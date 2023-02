Ispezioni su studi medici convenzionati: chiusura di uno studio in provincia di Catania

I Carabinieri dei Nas, in collaborazione con il ministero della Salute, hanno recentemente effettuato una serie di ispezioni in tutta Italia, controllando un totale di 1.838 studi medici di famiglia e pediatri convenzionati. Il risultato delle ispezioni ha evidenziato che il 14% di questi studi non erano conformi alle norme previste, con un totale di 308 irregolarità penali ed amministrative rilevate.

Durante la campagna di controlli, due provvedimenti di sospensione all’utilizzo di studi medici sono stati emessi in provincia di Catania e Reggio Calabria. In questi casi, la sospensione è stata determinata dalla mancanza di abitabilità degli studi e per la presenza di altre attività mediche non autorizzate.

Le non conformità più frequenti riscontrate dai controllori, pari al 65% delle violazioni contestate, riguardano la carenza di igiene e la mancanza di adeguate strutture negli ambienti destinati alle visite. In particolare, sono state riscontrate la presenza di attrezzature non idonee all’uso medico, l’impiego di locali diversi da quelli dichiarati e la mancanza di sufficiente areazione.

Le irregolarità riscontrate sono state segnalate alle autorità sanitarie locali per il ripristino delle condizioni di regolarità . Questi controlli hanno lo scopo di garantire la sicurezza dei pazienti e di assicurare il rispetto delle norme previste dalla legge, che sono fondamentali per il corretto esercizio della professione medica.

