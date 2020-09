Isole Eolie – Falcone: “Il Governo Musumeci sta cambiando la portualità dell’arcipelago”

Visita istituzionale, ieri, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone alle Isole Eolie. L’esponente del Governo Musumeci ha toccato le isole di Salina, Vulcano e Lipari, accolto dai sindaci Domenico Arabia, Clara Rametta, Marco Giorgianni e dal vicesindaco di Lipari Gaetano Orto. Falcone ha inoltre preso parte alla manifestazione “Green Salina Energy Days” promossa dall’Enea sull’isola pilota Ue per la transizione verso l’energia pulita.

“Siamo tornati alle Eolie – ha dichiarato Falcone – per dare ulteriore prova della vicinanza del Governo Musumeci all’arcipelago e alle esigenze delle sue comunità . Qui abbiamo avviato una strategia milionaria di investimento sulla portualità  già pienamente in atto e che cambierà la mobilità delle isole, basata anche sul confronto costante con gli isolani”. L’assessore ha visitato i principali cantieri in atto, le nuove Stazioni marittime di Lipari e Vulcano già installate, e i porti che saranno oggetto di interventi nei prossimi mesi. Preannunciato anche il prolungamento dell’orario estivo dei collegamenti veloci Sicilia-Eolie finanziati dalla Regione.Â

“A Santa Marina Salina la messa in sicurezza del porto più importante dell’Isola, opera da oltre un milione. procede spedita e si concluderà entro cinque mesi. Sempre a Salina, il Governo Musumeci ha destinato ben 19 milioni per costruire a Malfa un nuovo porto più efficiente e moderno. A Vulcano – aggiunge Falcone – entro pochi mesi faremo partire i lavori per il pontile aliscafi chiuso da più di quattro anni: la Regione intende dare all’isola un approdo più grande e solido, finalmente all’altezza della porta delle Eolie”.

Ultima tappa a Lipari. “Siamo andati in sopralluogo al Porto sottomonastero dove una prima parte del risanamento da più di un milione voluto dalla Regione si è conclusa, mentre a giorni chiuderemo la gara per arredi e riqualificazione urbana. Nei prossimi mesi, inoltre, partiranno i lavori da tre milioni e mezzo di euro per il prolungamento del pontile degli aliscafi, uno strategico ammodernamento che Lipari attende da anni per il suo porto, il più importante delle Eolie”.Â