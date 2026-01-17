Isole Eolie e Piraino, registrate due lievi scosse di terremoto ML 2.1 e 2.5

Due eventi sismici di lieve entità sono stati registrati nel Messinese nella giornata del 17 gennaio 2026, secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Le scosse sono state localizzate dalla Sala Sismica INGV di Roma in due aree distinte della provincia.

Il primo terremoto, di magnitudo ML 2.1, è stato rilevato alle 18:12:47 ora italiana nell’area delle Isole Eolie, in provincia di Messina. L’epicentro è stato individuato alle coordinate geografiche 38.4647 di latitudine e 14.2420 di longitudine, con una profondità stimata di 10 chilometri. L’INGV ha indicato che l’evento rientra nella normale attività sismica dell’arcipelago.

La seconda scossa, di magnitudo ML 2.5, è stata registrata alle 21:28:21 ora italiana nella zona situata a circa due chilometri a sud-est del centro abitato di Piraino, sempre nel Messinese. In questo caso le coordinate fornite sono 38.1537 di latitudine e 14.8773 di longitudine, con una profondità di 16 chilometri.

In entrambi i casi, come precisato dall’Istituto, si tratta di terremoti di bassa magnitudo. Nei bollettini ufficiali l’INGV ha riportato che gli eventi sono stati classificati secondo la scala di magnitudo locale ML. Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose in relazione alle due scosse.

