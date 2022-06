Isole Eolie – D’Uva: “Necessarie più risorse e mezzi per prevenire gli incendi”

“Ho presentato un’interrogazione rivolta al Ministero dell’Interno affinché il dipartimento competente verifichi se negli arcipelaghi siciliani, in particolare quello dell’Eolie, ci siano organico e mezzi sufficienti per il soccorso e per la prevenzione di fenomeni incendiari, promuovendone eventualmente un incremento. Purtroppo già durante il mese di maggio sono stati registrati diversi incendi boschivi: dobbiamo mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire un’escalation del fenomeno”. Lo scrive in una nota il Deputato messinese del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva.

“Le Organizzazioni Sindacali del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina e i cittadini delle isole Eolie hanno, più volte, denunciato le carenze che affliggerebbero l’arcipelago – continua D’Uva-. La Regione Siciliana aveva messo a disposizione 40 mezzi per il soccorso a supporto di quelli forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Purtroppo, però, sembrerebbe che questi mezzi siano stati conteggiati nella ripartizione nazionale e mai considerati come una fornitura extra. Fornitura extra che, di fatto, risulta necessaria, soprattutto viste le caratteristiche ambientali e morfologiche che rendono in queste zone il soccorso, già di per sé, complesso”.

“Una delle principali difficoltà – aggiunge- deriva dalla presenza di un solo distaccamento dei Vigili del Fuoco permanente presso l’isola di Lipari. Su tale presidio ricade la gestione dei relativi servizi in tutto il comprensorio eoliano che è stato, tra l’altro, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco in virtù delle sue specifiche caratteristiche territoriali”.

E conclude: “Per questo, mi auguro che il Ministero dell’Interno, nei limiti delle sue competenze, faccia tutte le verifiche del caso e metta in atto una strategia volta a rafforzare, per queste aree isolane, il soccorso pubblico, l’estinzione degli incendi, la lotta attiva agli incendi boschivi, la prevenzione di incendi e la sicurezza tecnica”.