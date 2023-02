Isolamento alle Eolie a causa delle mareggiate: danni ai porti e aliscafi fermi

L’arcipelago delle Eolie sta attualmente affrontando una forte bufera che ha causato danni ai porti e alla viabilità in diverse isole, rendendo difficile o addirittura impossibile gli attracchi degli aliscafi. Da quasi tre giorni, gli abitanti dell’arcipelago sono stati isolati a causa delle mareggiate e delle forti raffiche di vento che hanno raggiunto velocità fino a 60 km/h.

A Lipari, le isole maggiormente colpite dalla tempesta, i danni sono stati ingenti nei porti di Marina Corta, Sottomonastero e Canneto, con parte del muraglione crollato e strade trasformate in fiumi in piena. Anche a Vulcano, le mareggiate hanno danneggiato il pontile degli aliscafi e compromesso gli attracchi. Questa situazione sta causando la rabbia e il malcontento degli abitanti delle isole, che denunciano la mancanza di infrastrutture portuali adeguate e sicure.

Il tassinaro Fabrizio Di Maggio ha dichiarato che “non è possibile rimanere quasi sempre isolati. Occorre una volta per tutte un porto sicuro”. Anche l’operatore turistico Maurizio Vulcano ha sottolineato l’urgenza di interventi per riparare i danni e garantire la sicurezza delle infrastrutture portuali.

Il sindaco di Salina, Riccardo Gullo, sta attualmente lavorando per mettere in sicurezza la rada di Lipari affidando l’incarico alla società “Dinamica” di Messina. Tuttavia, gli abitanti delle isole sperano che durante il suo mandato, almeno lo scalo di Pignataro possa essere reso operativo come alternativa.

In conclusione, l’arcipelago delle Eolie sta attualmente affrontando una forte emergenza causata dal maltempo, con danni nei porti e isolamento degli abitanti.