Isola delle Femmine – Dopo l’incendio doloso avviata la demolizione della struttura abusiva

Sono partiti oggi, a meno di due settimane dall’affidamento, i lavori finanziati dall’assessorato del Territorio e ambiente per la rimozione della struttura denominata “Cafè del Mar”, sul litorale di Isola delle Femmine (PA). L’edificio, abusivo e in stato di abbandono da anni a causa di un lungo contenzioso successivo alla decadenza della concessione demaniale marittima, era stato oggetto di un incendio doloso lo scorso 27 giugno.

«Non ci facciamo intimidire. Avevamo promesso tempi rapidi e azioni concrete per la riqualificazione e tutela ambientale di quest’area – afferma l’assessore regionale al Territorio e ambiente Toto Cordaro – e oggi, come previsto dal contratto, sono stati avviati i lavori che dovrebbero concludersi entro 15 giorni. Non ci lasciamo condizionare da vigliacchi atti intimidatori, come l’incendio doloso della scorsa settimana, e come governo regionale ci siamo attivati per garantire il ripristino della legalità , anche attraverso una virtuosa sinergia con l’amministrazione comunale, la Procura della Repubblica e le Forze dell’ordine».

Gli effetti dell’incendio non incideranno, quindi, sul progetto e sui tempi di riqualificazione ambientale dell’area, ma costringeranno comunque la ditta aggiudicatrice a rivedere in parte la procedura di smaltimento dei materiali. La legna bruciata, infatti, viene considerata rifiuto speciale e deve quindi essere smaltita separatamente, come previsto dalle normative vigenti in materia.