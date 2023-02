Isab, la soluzione corretta del depuratore diventa realtà grazie al decreto del Premier

La firma del recente Dpcm che dichiara gli stabilimenti Isab di Priolo come interessi strategici rappresenta un grande passo in avanti verso la soluzione del problema dell’attività corretta del depuratore presente in quella zona. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso la sua soddisfazione per questo risultato, che rappresenta un’occasione per rimuovere le anomalie nell’attività di depurazione e garantire la tutela della salute pubblica, senza trascurare la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Schifani ha sottolineato il grande impegno del governo nei confronti della Sicilia e la dedizione del ministro Urso per la salvaguardia dei posti di lavoro nella regione. La regione e il governo nazionale lavorano in sinergia per garantire che i lavori necessari per portare il depuratore a norma vengano attuati il prima possibile. Questo importante passo verso una soluzione corretta dell’attività del depuratore rappresenta una buona notizia per la Sicilia orientale e per il settore industriale della regione.