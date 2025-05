Irfis Finsicilia, da domani contributi per prestiti agevolati in Sicilia

A partire da domani, 15 maggio, alle ore 12, i cittadini siciliani potranno presentare le domande per ottenere contributi a fondo perduto destinati all’abbattimento degli interessi sui prestiti al consumo. La misura, promossa dalla Regione Siciliana e gestita da Irfis FinSicilia, prevede una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, destinata a supportare l’acquisto di beni durevoli non di lusso.

Il contributo copre il 70% degli interessi sui prestiti, con un importo massimo di 5.000 euro e un minimo di 150 euro per ciascun beneficiario. Possono accedere alla misura i residenti in Sicilia che abbiano sottoscritto un prestito dal 1° gennaio 2025, con un ISEE inferiore a 30.000 euro. Tuttavia, sono esclusi dalla misura beni di lusso, non durevoli o semidurevoli, mentre sono ammessi prestiti per l’acquisto di dispositivi medici e protesi.

La piattaforma online per la presentazione delle domande sarà disponibile fino al 18 giugno 2025, e l’accesso avverrà tramite Spid di livello 2 o Carta Nazionale dei Servizi. I cittadini dovranno allegare alla domanda una serie di documenti, tra cui il contratto di finanziamento e la certificazione ISEE 2025.

Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ha sottolineato l’importanza della misura come segno tangibile di supporto ai cittadini in un periodo di difficoltà economiche. La presidente di Irfis, Iolanda Riolo, ha aggiunto che questa è la prima volta che l’istituto interviene sul fronte del credito al consumo, in un’azione mirata a stimolare l’economia siciliana.

