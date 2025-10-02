IRCCS Neurolesi, assunti nove OSS a tempo indeterminato

All’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina prosegue il piano di stabilizzazione del personale, con l’assunzione a tempo indeterminato di nove Operatori Socio Sanitari, inserite nel programma assunzionale per il triennio 2025-2027. Le nuove immissioni seguono quelle effettuate lo scorso luglio.

Gli operatori assunti sono Davide Mentesana, Flavia Pugliatti, Stefania Leo, Antonina Palermo, Nicoletta Duduveica, Anna Raffa, Valeria Burrometo, Antonina Bruno e Concetta Alibrandi. Il percorso di stabilizzazione è stato effettuato nel rispetto della normativa vigente, in particolare della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni, nonché del Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Assessorato regionale della Salute e le organizzazioni sindacali in data 26 aprile 2023.

La sottoscrizione dei contratti è avvenuta presso la sede della Direzione Generale dell’Istituto, alla presenza del direttore generale dott. Maurizio Lanza, del direttore amministrativo dott.ssa Maria Felicita Crupi e del direttore della UOC Risorse Umane dott. Giuseppe Longo. All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

«La figura dell’OSS riveste un ruolo strategico nel nostro contesto assistenziale – ha dichiarato il direttore generale Lanza – in particolare nelle aree riabilitative che richiedono attenzione e continuità assistenziale». La Direzione Strategica ha espresso apprezzamento per il risultato conseguito, ringraziando gli uffici coinvolti e le sigle sindacali per il contributo fornito nel corso della procedura.

