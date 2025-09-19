IRCCS Centro Neurolesi, Uil-Fpl: “Necessario confronto urgente”

La Uil-Fpl di Messina ha ufficialmente comunicato al Prefetto la proclamazione dello stato di agitazione del personale dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo. La decisione è maturata al termine di un’assemblea sindacale che ha evidenziato criticità rilevanti legate alla carenza di personale sia nell’Area Medica sia nell’Area del Comparto.

Secondo quanto riferito dal sindacato, la situazione risulta aggravata dal mancato trasferimento dei 91 milioni di euro previsti a favore dell’IRCCS, fondi ritenuti indispensabili per il rilancio dell’Ospedale Piemonte e per la tenuta della stessa struttura. «L’assenza di queste risorse sta generando inevitabili ripercussioni sull’intero sistema sanitario», ha sottolineato la Uil-Fpl.

Il sindacato ha richiamato l’attenzione anche sulle difficoltà strutturali dell’Istituto, legate alla ridotta disponibilità di spazi e di posti letto, condizioni considerate essenziali per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza. È stato inoltre ricordato che il Centro Neurolesi rappresenta l’unico IRCCS di diritto pubblico in Sicilia con competenza specifica sulle gravi cerebrolesioni acquisite.

Su proposta del segretario generale Livio Andronico, i lavoratori riuniti in assemblea hanno approvato all’unanimità la proclamazione dello stato di agitazione. Contestualmente, la Uil-Fpl ha chiesto al Prefetto la convocazione di un incontro urgente, con la partecipazione della parte datoriale, per attivare un confronto immediato presso l’Assessorato Regionale alla Salute e il Ministero della Salute.

