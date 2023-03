Investito mentre andava in bicicletta, muore 67enne a Messina

La scorsa notte al Policlinico di Messina è morto un uomo di 67 anni, Giovanni Fascetta, che era stato ricoverato in seguito all’investimento da parte di un’auto lo scorso mercoledì a Letojanni, in provincia di Messina. L’impatto tra l’anziano in sella alla sua bicicletta e la vettura è stato lieve, ma è bastato a farlo sbalzare dal sellino e cadere a terra, battendo la testa sull’asfalto e perdendo molto sangue.

Nonostante gli sforzi dei medici del Policlinico di Messina, Giovanni Fascetta è deceduto nella notte tra venerdì e sabato. Gli organi dell’uomo saranno donati per salvare altre vite.

Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente è attualmente indagato per omicidio stradale. L’episodio ha scosso la comunità di Letojanni e di Messina intera, rinnovando l’attenzione sulla sicurezza delle strade e dei ciclisti.

La morte di Giovanni Fascetta rappresenta un grande dolore per la sua famiglia e per i suoi amici, ma la decisione di donare gli organi dell’uomo dimostra la generosità e l’altruismo che lo hanno contraddistinto in vita. La sua memoria resterà indelebile nella comunità di Letojanni e in coloro che, grazie alla sua donazione, avranno la possibilità di vivere.

