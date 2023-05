Investe bimbo di 6 anni e si dà alla fuga, positivo all’acol test

Fuga dopo l’investimento di un bambino: identificato l’automobilista irresponsabile a Palermo.

Ieri sera, in via Marchese di Roccaforte a Palermo, un bambino di sei anni è stato investito da un pirata della strada. L’automobilista, un uomo di quarant’anni, si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Il bambino ha riportato ferite alla mano ed è stato curato presso l’ospedale Villa Sofia. I genitori hanno immediatamente segnalato l’incidente, fornendo il numero di targa del veicolo coinvolto, un’Audi. Grazie all’intervento tempestivo della Polizia Municipale e dei Carabinieri, il pirata della strada è stato individuato.

All’automobilista è stato effettuato un test sull’alcol, che è risultato positivo. Di conseguenza, l’uomo dovrà rispondere non solo di omissione di soccorso, ma anche di guida in stato di ebbrezza.

In un altro episodio avvenuto venerdì scorso a Terrasini, nei pressi di Palermo, il pirata della strada coinvolto in uno scontro con uno scooter, guidato da due ragazzi, è stato individuato grazie alle indagini condotte dai carabinieri del comando di Carini con il supporto della stazione di Terrasini. Dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 23:30 all’incrocio tra via Roma e via Vittorio Emanuele, l’automobilista non si è fermato per prestare soccorso ed è fuggito, rendendo difficile la sua identificazione.

Già il giorno successivo, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare il responsabile, che è stato denunciato per mancato soccorso. Fortunatamente, i due giovani motociclisti, entrambi minorenni, non hanno riportato ferite gravi. Uno di loro è rimasto sotto osservazione al pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo per un paio di giorni.

