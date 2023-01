Intitolazione della Piazza Garibaldi a Rometta a Andrea Camilleri

La Prefettura di Messina ha autorizzato il cambio di intitolazione della Piazza Garibaldi a Rometta, che ora porterà il nome dello scrittore Andrea Camilleri. La richiesta era stata avanzata dalla giunta comunale e approvata dal Comune di Rometta, su volontà del sindaco Nicola Merlino. La commissione Toponomastica, composta da undici donne, ha collaborato all’iniziativa, che rientra in un più ampio percorso volto all’emancipazione femminile, al ricordo di chi si è battuto contro la mafia e per una rilettura della storia.

La commissione ha già portato avanti iniziative come la costituzione dello slargo intestato ad Angelina Romano e la sostituzione di via N. Bixio con via delle vittime dell’eccidio di Bronte. Con l’intitolazione della piazza ad Andrea Camilleri, si spera che sia l’inizio di un lungo percorso verso la verità e la giustizia. La commissione è grata alla collaborazione dell’amministrazione comunale e sta lavorando per raggiungere altri obiettivi futuri.