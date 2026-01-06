Intimidazioni allo Zen di Palermo, la visita del presidente Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si è recato nel quartiere Zen di Palermo per incontrare il parroco della chiesa di San Filippo Neri, don Giovanni Giannalia, dopo i recenti episodi intimidatori che hanno interessato la parrocchia. La visita è avvenuta a seguito dei colpi d’arma da fuoco esplosi nei locali della chiesa nelle scorse settimane.

«Dopo quanto accaduto, non può mancare una risposta delle istituzioni. Sono qui per esprimere la vicinanza mia e della Regione e per ascoltare, così da individuare soluzioni concrete», ha dichiarato Schifani al suo arrivo. Il presidente ha effettuato un sopralluogo negli ambienti colpiti e si è confrontato sulle criticità del quartiere con il parroco, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, Luciano Magrini, e di altri rappresentanti delle forze dell’ordine.

Nel corso dell’incontro, Schifani ha annunciato l’intenzione di attivare un tavolo operativo con gli enti coinvolti, a partire dal Comune, per accelerare il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza nella chiesa e nell’area circostante. «Le difficoltà si superano solo attraverso la collaborazione – ha affermato –. La Regione è pronta a sostenere economicamente questi interventi, anche con il supporto della “control room” che sarà inaugurata nei prossimi mesi».

Il presidente ha inoltre richiamato la necessità di un’azione strutturale sul quartiere, evidenziando l’importanza di programmi di rigenerazione urbana e sociale che coinvolgano scuole e infrastrutture. La visita si è conclusa presso la stazione dei Carabinieri di San Filippo Neri, dove Schifani ha incontrato i militari in servizio, ringraziandoli «a nome di tutti i siciliani per l’impegno quotidiano».

