Intesa tra Cas e Tosa Appalti dopo il tavolo in Prefettura a Messina

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha comunicato lo svolgimento del tavolo di confronto convocato dal Prefetto di Messina in merito al pignoramento avviato da Tosa Appalti nei confronti dell’ente. L’incontro, presieduto dal Prefetto Maria Carmela Di Stani, ha permesso di esaminare la controversia e di individuare una soluzione condivisa tra le parti coinvolte.

Secondo quanto riferito dal Consorzio, la mediazione condotta dalla Prefettura ha favorito il raggiungimento di un’intesa che pone le basi per il superamento della vertenza. Nel comunicato si sottolinea che la trattativa è stata resa possibile grazie all’azione definita “incisiva ed efficace” del Prefetto, la quale avrebbe contribuito a riallineare le posizioni e a definire un accordo operativo.

La soluzione individuata, si legge nella nota, consentirà il graduale ripristino della piena operatività finanziaria del Consorzio Autostrade Siciliane. Gli effetti dell’intesa riguarderanno, in particolare, il pagamento delle retribuzioni al personale e la regolare prosecuzione delle attività di gestione delle tratte autostradali.

Il Consorzio evidenzia che l’accordo raggiunto rappresenta un passaggio rilevante nella gestione della vicenda legata al pignoramento e che i prossimi adempimenti amministrativi permetteranno di ristabilire le condizioni necessarie al funzionamento dell’ente.

