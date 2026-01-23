Interventi urgenti a Stromboli e Linosa per gli approdi danneggiati

La Regione Siciliana ha avviato interventi di somma urgenza per il ripristino degli approdi di Scari, sull’isola di Stromboli, e del Molo vecchio di Linosa, danneggiati dal ciclone Harry. A Stromboli, in particolare, l’inagibilità del porto di Scari ha comportato l’interruzione dei collegamenti per una parte dell’isola, priva di connessioni infrastrutturali con l’approdo di Ginostra.

La questione è stata esaminata nel corso dell’ultima seduta di giunta regionale, durante la quale il presidente Renato Schifani ha sollecitato verifiche immediate sulle condizioni dei porti minori siciliani. Nella stessa giornata, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha disposto un sopralluogo tecnico, effettuato dal dipartimento regionale competente.

«Abbiamo autorizzato le opere per il ripristino dell’approdo con un intervento di somma urgenza», ha dichiarato Aricò, specificando che l’intervento è finanziato dal dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ed eseguito dal dipartimento Tecnico attraverso il Genio civile di Messina. Secondo quanto riferito dall’assessore, l’avvio dei lavori è immediato e consentirà di rendere nuovamente operativo il molo, attualmente impraticabile, garantendo in tempi brevi l’approdo in condizioni di sicurezza. Una volta completata questa fase, sono previsti ulteriori interventi di manutenzione.

Aricò ha inoltre evidenziato la rapidità dell’iter autorizzativo, concluso in meno di ventiquattro ore. Analoga procedura è stata attivata per il Molo vecchio di Linosa, dove il Genio civile di Agrigento interverrà a seguito del sopralluogo già effettuato dal dipartimento Infrastrutture.

