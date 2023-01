Interrogazione presentata all’Ars per chiedere misure contro i disagi causati dai lavori sull’autostrada A18 tra Giarre e Catania

Interrogazione presentata all’Ars per chiedere misure contro i disagi causati dai lavori sull’autostrada A18 tra Giarre e Catania

Il caos sull’autostrada A18 tra Giarre e Catania continua. I deputati all’Ars di ‘Sud chiama Nord’ e ‘Sicilia Vera’ hanno presentato un’interrogazione per chiedere che vengano prese misure per far finire i lavori il più presto possibile. I lavori di rinnovo dei sistemi di sicurezza stradale stanno causando molti problemi agli automobilisti, soprattutto negli orari di punta, con code lunghe e tempi di percorrenza estenuanti.

L’on. Vasta ha dichiarato che “la gente che lavora non può affrontare questi disagi ancora a lungo” e ha chiesto che l’assessore regionale delle Infrastrutture intervenga per far finire i lavori il più presto possibile, tramite doppi turni di lavoro o turni di lavori esclusivamente notturni.