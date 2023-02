Interrogatorio di Messina Denaro: due ore con i PM palermitani all’Aquila

Il boss Matteo Messina Denaro è stato interrogato dai procuratori di Palermo, Maurizio de Lucia e il suo aggiunto Paolo Guida, presso il carcere dell’Aquila. L’interrogatorio è durato circa due ore e mezzo e, all’uscita, i magistrati scortati da cinque auto di grossa cilindrata e lampeggianti accesi, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

Il boss, detenuto nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila dal 17 gennaio, è stato arrestato a Palermo il 16 gennaio scorso. Per Messina Denaro è stata allestita una stanza-ambulatorio nel penitenziario, dove può ricevere le terapie per il tumore da cui è affetto. Durante l’interrogatorio, il boss ha risposto a molte domande in presenza del suo legale, l’avvocatessa Lorenza Guttadauro, e l’interrogatorio non è stato secretato.

Il procuratore aggiunto Paolo Guido ha dichiarato di aver visto Messina Denaro in buone condizioni, considerando lo stato in cui si trova. Le indagini dei PM palermitani continuano senza sosta, ma il contenuto dell’interrogatorio rimane top secret.

I magistrati sottolineano che si è trattato di un normale interrogatorio, che rientra nelle attività ordinarie dopo l’arresto di un latitante. Secondo quanto si è appreso, l’iniziativa dell’audizione sarebbe stata dei PM e non sollecitata dal boss di Castelvetrano.