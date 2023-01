Interlocuzione proficua tra l’on. Vasta e il direttore generale dell’Asp di Catania sulla sanità in Sicilia

L’onorevole Davide Vasta e il direttore generale dell’ASP di Catania, Maurizio Lanza, si sono incontrati per discutere le problematiche della sanità in Sicilia. Il punto di partenza della discussione è stata la carenza di personale al pronto soccorso dell’ospedale di Giarre, che è stata identificata da Vasta durante le sue visite ispettive.

L’incontro è stato descritto come proficuo da Vasta, che ha dichiarato che il direttore generale è stato molto disponibile e gli ha fornito tutte le informazioni richieste. Inoltre, il deputato e il direttore generale hanno parlato anche di altre problematiche che riguardano la sanità in Sicilia.

In un prossimo incontro, i due dovrebbero incontrarsi nuovamente per approfondire questi temi e identificare le criticità maggiori per trovare modi per intervenire. Il direttore generale dell’ASP di Catania ha dichiarato di essere sempre disponibile a costruire un dialogo proficuo con le istituzioni per contribuire al miglioramento dei servizi sanitari ai cittadini.